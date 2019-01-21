Стали известны стартовые составы на игру Кубка МАТЧ ПРЕМЬЕР "Спартак" - "Ростов"

Сегодня, 21 января, пройдет первый матч Кубка МАТЧ ПРЕМЬЕР межу "Ростовом" и "Спартаком".

Игра начнется в 20:00 (мск).

"Спартак": Максименко, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Гулиев, Мельгарехо, Умяров, Ташаев, Адриано, Роша.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Плиев, Ингасон, Новосельцев, Щадин, Гулевский, Зайнутдинов, Гацкан, Кьяртанссон, Зуев.

Комментировать встречу будут Константин Генич, Денис Казанский и Роман Гутцайт.

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