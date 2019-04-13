Стали известны стартовые составы на матч "Ахмат" - "Локомотив"
Сегодня, 13 апреля, состоится матч 23-го тура РПЛ "Ахмат" - "Локомотив". Тренерские штабы огласили стартовые составы команд.
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Раванелли, Силва, Шиманьски, Балай.
"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов, Фарфан.
Матч "Ахмат" - "Локомотив" начнется в 19:30 мск.
"Ахмат" с 30 баллами занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив", набрав 39 баллов, располагается на 4 месте.
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СПАЛ - "Ювентус": видеотрансляция поединка лидера и аутсайдера Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|23
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Оренбург
|23
|32
|7
|Ростов
|22
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|22
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|22
|24
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13