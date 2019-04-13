Стали известны стартовые составы на матч "Ахмат" - "Локомотив"

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Стали известны стартовые составы на матч "Ахмат" - "Локомотив"

Сегодня, 13 апреля, состоится матч 23-го тура РПЛ "Ахмат" - "Локомотив". Тренерские штабы огласили стартовые составы команд.  

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Раванелли, Силва, Шиманьски, Балай.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов, Фарфан.

Матч "Ахмат" - "Локомотив" начнется в 19:30 мск.

"Ахмат" с 30 баллами занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив", набрав 39 баллов, располагается на 4 месте.

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