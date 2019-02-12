Стали известны стартовые составы на матч "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ

Сегодня, 12 февраля "Манчестер Юнайтед" встретится с ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы:

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Шоу, Байи, Линделеф, Янг, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Марсьяль, Рэшфорд.

ПСЖ: Буффон, Сильва, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Бернат, Верратти, Алвес, Ди Мария, Дракслер, Мбаппе.

Встреча пройдет на "Олд Траффорд". Начало - 23:00.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ: анонс и прогноз первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru