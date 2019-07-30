Стали известны стартовые составы на матч "Реал" - "Тоттенхэм"

30 Теги реал мадридтоттенхэм

Стали известны стартовые составы на матч "Реал" - "Тоттенхэм"

Тренерские штабы "Реала" и "Тоттенхэма" опубликовали стартовые составы на матч 1/2 финала предсезонного турнира Audi Cup.

Встреча пройдет сегодня, 30 июля. Начало - в 19:00 (мск).

"Реал": К. Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Васкес, Кроос, Модрич, Азар, Бензема, Родриго. 

"Тоттенхэм": Гассанига, Фойт, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Винкс, Н'Домбеле, Ламела, Эриксен, Сон, Кейн. 

Audi Cup проходит с 2009 года.

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Комментарии

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Переса и лысого шарлатана на мыло!
Переса и лысого шарлатана на мыло!

Мешок опять обосрётся!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Я очень надеюсь, что ты просто обссанный хейтер Реала и не являешься при этом, фанатом барселоны. Потому что если являешься, то называть кого то мешком, болея за главный мешок мира на данный момент - это уже клиника.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мухомор,смотришь?Марсело сделал голевую на Кейна

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Мне жалко Марсело уже. Просто " гнилым" он уже не отделается. Мировой эксперт Мухомор, теперь его так зачморит, что ни один клуб мира его никогда не купит(

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Mutaloff
Mutaloff

И мне кстати интересно,почему я Мухомор,ПИВОППС?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

WTF?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Я хз, кто то начал так называть и понеслось. Может из за того, что твой ник можно бегло прочитать как " Мухомор". Тебя бы по имени-отчеству лучше, ведь других экспертов, с мировым именем, у нас на сайте нет!

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Mutaloff
Mutaloff

Ну так давайте знакомиться,как ваше имя-фамилия?

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Как вариант: Гриб Мухоморович

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ты пьешь ПИВО с ППСниками?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Совращение несовершеннолетних!мммммммммммм,так приятно

Mutaloff
Mutaloff

Совращение несовершеннолетних!

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он самый!

Mutaloff
Mutaloff

Бабник,преступник!

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мне 20 лет и я бородат.И встречаюсь с 16-летней школьницей и 20-летней девушкой.

Mutaloff
Mutaloff

Для тебя,10-летнего пацанчика,смотрящего Смешариков это своеобразный ребус,а насчёт алкоголя,я не пью!

Mutaloff
Mutaloff

А то твой ник в обращении долго писать!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Уже скачал)))))

Mutaloff
Mutaloff

Как тебе вот такое фото????

Mutaloff
Mutaloff

Нет,просто захотел,а что,тебя это волнует!

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Целый год ждал чтобы сменить аву?

Mutaloff
Mutaloff

Я ними не особо в ладах.

Mutaloff
Mutaloff

Очень созвучно,прям поэма,такое лицо на аве,как в глазок смотришь к своим чучелам наведаться,ППСник е-моё.

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Но ты дружишь с мусорами?

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Так это созвучно с твоим ником.Как будто под грибами пишешь.

Mutaloff
Mutaloff

Продолжаешь отмазывать Марсело,вот это уже клиника,да,после матча я это упоямну)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Роналду и его шаловливые ручки приютят бразильца

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Mutaloff
Mutaloff

Вот,что я и говорил,долбаебы вновь включатся

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Они пока молчат

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Тотенхэм!

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