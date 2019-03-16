Стали известны стартовые составы на матч "Рубин" - "Ростов"

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Стали известны стартовые составы на матч "Рубин" - "Ростов"

Сегодня, 16 марта, в Казани пройдет матч 20-го тура РПЛ между "Рубином" и "Ростовом". Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

"Рубин": Бабурин, Гранат, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Уремович, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Бухаров, Полоз.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Мевля, Гацкан, Ионов, Ерёменко, Зайнутдинов, Сигурдарсон.

"Рубин" с 28 баллами занимает 6 место турнирной таблицы РПЛ. "Ростов", набрав 26 очков, расположился на 8 строчке. 

Игра "Рубин" - "Ростов" начнется в 16:30 мск.

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