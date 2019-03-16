Стали известны стартовые составы на матч "Урал" - ЦСКА
Главные тренеры ЦСКА и "Урала" определились со стартовым составом на матч 20-го тура чемпионата России.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Влашич, Ахметов, Обляков, Нисимура, Чалов.
ЦСКА на данный момент занимает 3 строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 балла. "Урал" с 23 очками расположился на 12 месте.
Матч пройдет в Екатеринбурге и начнется в 14:00 (мск).
А еще: Полузащитник ЦСКА ярко высказался о предстоящем матче с "Уралом"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Оренбург
|19
|26
|8
|Ростов
|19
|26
|9
|Ахмат
|19
|24
|10
|Крылья Советов
|19
|24
|11
|Арсенал Тула
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|19
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11