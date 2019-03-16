Стали известны стартовые составы на матч "Урал" - ЦСКА

Главные тренеры ЦСКА и "Урала" определились со стартовым составом на матч 20-го тура чемпионата России.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Влашич, Ахметов, Обляков, Нисимура, Чалов.

ЦСКА на данный момент занимает 3 строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 балла. "Урал" с 23 очками расположился на 12 месте.

Матч пройдет в Екатеринбурге и начнется в 14:00 (мск).

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