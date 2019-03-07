Стали известны стартовые составы на матч "Валенсия" - "Краснодар" в 1/8 финала Лиги Европы.

Газинский и Классон выйдут на поле с первых минут в составе российской команды.

"Валенсия": Нето, Лато, Дьяхаби, Габриэл, Пиччини, Гедеш, Парехо, Коклен, Солер, Гамейро, Родриго.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Газинский, Каборе, Ульссон, Вандерсон, Стоцкий, Классон.

Матч состоится в Валенсии на стадионе "Месталья". Начало - в 23:00 (мск).

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