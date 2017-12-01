Стали известны стартовые составы "Наполи" и "Ювентуса" на сегодняшний матч

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Стали известны стартовые составы "Наполи" и "Ювентуса" на сегодняшний матч

"Наполи" и "Ювентус" объявили составы на сегодняшнюю игру.

"Наполи": Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дибала, Дуглас Коста, Игуаин.

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