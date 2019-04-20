Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Ростова" на матч 24-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Ростова" на матч 24-го тура РПЛ

Тренерские штабы "Оренбурга" и "Ростова" огласили стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России.

Встреча команд пройдет сегодня, 20 апреля. Начало - в 14:00 (мск). 

"Оренбург": Довбня, Андреев, Ойеволе, Бегич, Бреев, Сутормин, Попович, Мишкич, Чуканов, Галаджан, Деспотович. 

Запасные: Фролов, Сиваков, Шахов, Козлов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Рикарду, Козлов. 

"Ростов": Песьяков, Чернов, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов, Норманн, Глебов, Ерёменко, Шомуродов, Сигурдарсон. 

Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Попов, Зуев, Ионов, Зайнутдинов, Плиев, Гацкан, Щадин.

"Оренбург", имея в активе 32 балла, располагается на 8 месте в турнирной таблице РПЛ. "Ростов, набрав 35 очков, занимает 6 позицию.

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