Стали известны стартовые составы Панамы и Туниса

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Стали известны стартовые составы Панамы и Туниса

Сборные Панамы и Туниса объявили стартовые составы на очную встречу.

Панама: Пенедо, Мачадо, Р. Торрес, Эскобар, Овалье, Гомес, Авила, Годой, Барсенас, Г. Торрес, Родригес.

Тунис: Матлути, Нагез, Хаддади, Мерия, Бедуи, Бен-Юссеф, Шкири, Сасси, Слити, Хазри, Шалали.

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