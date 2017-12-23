Стали известны стартовые составы "Реала" и "Барселоны"

Тренерские штабы "Реала" и "Барселоны" огласили стартовые составы на очный матч, который начнётся через несколько минут в рамках 17-го тура испанской Примеры.

"Реал": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Ковачич, Каземиро, Модрич, Кроос, Бензема, Роналду.

"Барселона": тер Штеген, Вермален, Пике, Альба, Паулиньо, Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Суарес.

Не пропустите превью к Эль Класико. | http://soccernews.ru