Стали известны стартовые составы "Реала" и "Барселоны"

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Стали известны стартовые составы "Реала" и "Барселоны"

Тренерские штабы "Реала" и "Барселоны" огласили стартовые составы на очный матч, который начнётся через несколько минут в рамках 17-го тура испанской Примеры.

"Реал": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Ковачич, Каземиро, Модрич, Кроос, Бензема, Роналду.

"Барселона": тер Штеген, Вермален, Пике, Альба, Паулиньо, Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Суарес.

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