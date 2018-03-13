Стали известны стартовые составы "Ромы" и "Шахтера"

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Стали известны стартовые составы "Ромы" и "Шахтера"

Стали известны составы итальянской "Ромы" и донецкого "Шахтера" на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Наингголан, Стротман, Перотти, Ундер, Джеко.

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Бернард, Тайсон, Феррейра.

Напомним, матч против "Ромы" станет последним для Бернарда за "Шахтер". | soccernews.ru

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