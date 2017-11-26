Стали известны стартовые составы "Рубина" и ЦСКА

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Стали известны стартовые составы "Рубина" и ЦСКА

"Рубин" и ЦСКА объявили стартовые составы на сегодняшний матч.

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Ахметов, Канунников.

Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Бурлак, Сесар Навас, Сонг, Набиуллин, Карадениз, Цакташ, Рочина, Лестьенн, Жемалетдинов, Азмун.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин, Натхо, Головин, Витиньо, Вернблум, Дзагоев.

Запасные: Помазун, Макаров, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Оланаре.

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