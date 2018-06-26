Стали известны стартовые составы сборных Австралии и Перу

Сборные Австралии и Перу определились со стартовыми составами на очную встречу.

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Миллиган, Лекки, Единак, Муй, Рогич, Круз, Юрич.

Перу: Гальесе, Рамос, Трауко, Адвинкула, Сантамария, Куэва, Йотун, Флорес, Тапия, Каррильо, Герреро.

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