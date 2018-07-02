Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Мексики на очный матч ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Мексики на очный матч 1/8 финала Чемпионата Мира 2018 года.

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Фелипе Луис, Паулиньо, Каземиро, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Габриэл Жезус.

Мексика: Очоа, Айяла, Маркес, Альварес, Сальседо, Гуардадо, Гальярдо, Вела, Эррера, Лосано, Эрнандес.

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