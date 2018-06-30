Стали известны стартовые составы сборных Франции и Аргентины

Теги францияаргентина

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Аргентины

Сборные Франции и Аргентины определились со стартовыми составами на сегодняшний поединок.

Франция: Льорис, Эрнандес, Умтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Матюиди, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Рохо, Отаменди, Маскерано, Банега, Перес, Ди Мария, Павон, Месси.

Читайте также: А теперь – на вылет! Матч Франции и Аргентины открывает раунд плей-офф. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов