Стали известны стартовые составы сборных Италии и Швеции

Сборные Италии и Швеции объявили стартовые составы на стыковую игру за право выхода на ЧМ-2018.

Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Кандрева, Жоржиньо, Пароло, Иммобиле, Габбьядини.

Швеция: Ольсен, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Лустиг, Йоханссон, Ларссон, Форсберг, Классон, Тойвонен, Берг.

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