Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Англии на четвертьфинальный матч ЧМ-2018

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Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Англии на четвертьфинальный матч ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Англии на четвертьфинальный матч ЧМ-2018.

Швеция: Ольсен, Линделёф, Аугустинссон, Крафт, Гранквист, Ларссон, Классон, Экдаль, Форсберг, Тойвонен, Берг.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Янг, Магуайр, Алли, Лингард, Стерлинг, Хендерсон, Триппьер, Кейн.

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