Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Швейцарии

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Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Швейцарии

Сборные Швеции и Швейцарии назвали стартовые составы на сегодняшнюю игру.

Швеция: Ульсен, Люстиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Экдаль, Форсберг, Свенссон, Классон, Берг, Тойвонен.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Джуру, Ланг, Джака, Бехрами, Цубер, Джемайли, Шакири, Дрмич.

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