Стали известны стартовые составы "Севильи" и "Спартака"
Московский "Спартак" и испанская "Севилья" назвали свои составы на свой сегодняшний очный матч группового этапа Лиги Чемпионов.
"Севилья": Рико, Меркадо, Кьяер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Н'Зонзи, Писарро, Банега, Нолито, Бен-Йеддер.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Пашалич, Промес, Глушаков, Мельгарехо, Луис Адриано.
Не пропустите превью к матчу "Севилья" - "Спартак". | soccernews.ru
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