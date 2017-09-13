Стали известны стартовые составы "Шахтера" и "Наполи"

"Шахтер" и "Наполи" объявили стартовые составы на сегодняшнюю игру в рамках групповой стадии Лиги Чемпионов.

"Шахтер": Пятов - Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили - Фред, Степаненко - Марлос, Бернард, Тайсон - Феррейра

"Наполи": Рейна - Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам - Зьелински, Диавара, Хамшик - Кальехон, Милик, Инсинье.

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