Стали известны стартовые составы "Спартака" и ЦСКА

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Стали известны стартовые составы "Спартака" и ЦСКА

"Спартак" и ЦСКА объявили стартовые составы на сегодняшнюю игру.

"Спартак": Селихов, Зобнин, Кутепов, Таски, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Самедов, Промес, Адриано.

Запасные: Ребров, Максименко, Петкович, Джикия, Боккетти, Пассказов, Бакаев, Самсонов, Пашалич, Попов, Зе Луиш, Роша.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Головин, Натхо, Дзагоев, Витиньо, Вернблум.

Запасные: Помазун, Макаров, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Оланаре.

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