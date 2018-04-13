Стали известны стоимость и сроки реконструкции "Камп Ноу"

Теги барселона

Стали известны стоимость и сроки реконструкции "Камп Ноу"

Руководство "Барселоны" подписало соглашение с городским советом о реконструкции домашнего стадиона "Камп Ноу".

В скором времени проект рассмотрят на заседании муниципального совета, а затем нужно получить разрешение на реконструкцию от правительства Каталонии.

"Это сбалансированное предложение, которое объединит то, что нужно клубу и городу,. Новый "Камп Ноу" станет просторным и приятным местом с зелеными зонами для жителей Барселоны и туристов", -  приводит пресса слова президента "Барселоны" Хосепа Марии Бартомеу. 

Реконструкция "Камп Ноу" оценивается в 600 миллионов евро. Она начнется летом 2019 года и закончится в 2021 году.

Читайте: Определились все полуфиналисты Лиги Европы  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"

Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 31 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Атлетик Бильбао 31 39
13 Реал Сосьедад 31 37
14 Леганес 31 36
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 31 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов