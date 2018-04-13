Стали известны стоимость и сроки реконструкции "Камп Ноу"

Руководство "Барселоны" подписало соглашение с городским советом о реконструкции домашнего стадиона "Камп Ноу".

В скором времени проект рассмотрят на заседании муниципального совета, а затем нужно получить разрешение на реконструкцию от правительства Каталонии.

"Это сбалансированное предложение, которое объединит то, что нужно клубу и городу,. Новый "Камп Ноу" станет просторным и приятным местом с зелеными зонами для жителей Барселоны и туристов", - приводит пресса слова президента "Барселоны" Хосепа Марии Бартомеу.

Реконструкция "Камп Ноу" оценивается в 600 миллионов евро. Она начнется летом 2019 года и закончится в 2021 году.

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