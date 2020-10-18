Стали известны судейские бригады на матчи "Зенита" и "Краснодара" в Лиге Чемпионов

Названы имена арбитров, которые обслужат матчи 1-го тура Лиги Чемпионов.

Встречи состояться 20 октября. В этот день "Зенит" сыграет с "Брюгге" в Петербурге, а "Краснодар" на выезде встретится с "Ренном".

Матч сине-бело-голубых с бельгийским клубом рассудит французский арбитр Бенуа Бастьен. Ассистировать ему будут француз Фредерик Хакетт и израильтянин Рой Хассан. Четвертый судья - Карим Абед. Видеопомощник судьи - Бенуа Мийо, его помощник - Вилли Делажо.

Матч краснодарцев с французским клубом обслужит греческая бригада арбитров. Главный судья - Тасос Сидиропулос, его помощник- Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый рефери - Яннис Пападопулос. За VAR будут отвечать итальянцы Паоло Валери и Фабио Мареска.

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