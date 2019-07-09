Стали известны судьи на матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги
Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
12 июля (пятница)
"Арсенал" – "Динамо": Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
13 июля (суббота)
"Урал" – "Уфа": Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
"Спартак" – "Сочи": Судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
"Ростов" – "Оренбург": Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
14 июля (воскресенье)
"Крылья Советов" – ЦСКА: Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
"Зенит" – "Тамбов": Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
"Ахмат" – "Краснодар": Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
15 июля (понедельник)
"Локомотив" – "Рубин": Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Французов (Москва).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20