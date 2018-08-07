Стали известны судьи на матчи третьего тура чемпионата России

Теги спартак москвазенит санкт-петербургцска москвалокомотив москва

Стали известны судьи на матчи третьего тура чемпионата России

Состоялось назначение судей на матчи 3-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС.

10 августа, пятница

"Урал" - "Динамо" - Николай Волошин (Смоленск)

11 августа, суббота

"Енисей" - ЦСКА - Роман Галимов (Улан-Удэ)

"Спартак" - "Анжи" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

"Ростов" - "Крылья Советов" - Сергей Карасев (Москва)

12 августа, воскресенье

"Оренбург" - "Локомотив" -  Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

"Арсенал" - "Ахмат" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

13 августа, понедельник 

"Рубин" - "Зенит" - Михаил Вилков (Нижний Новгород) 

Не пропустите: Канделаки хочет снять фильм про Дзюбу. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Ростов 2 6
3 Уфа 2 4
4 Рубин 2 4
5 Спартак Москва 2 4
6 Оренбург 2 3
7 Краснодар 2 3
8 Ахмат 2 3
9 Анжи 2 3
10 Динамо Москва 2 2
11 Локомотив Москва 2 2
12 ЦСКА Москва 2 1
13 Крылья Советов 2 1
14 Арсенал Тула 2 1
15 Урал 2 0
16 Енисей Красноярск 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов