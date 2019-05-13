Стали известны суммы призовых, выплаченные клубам АПЛ по итогам сезона

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Стали известны суммы призовых, выплаченные клубам АПЛ по итогам сезона

Стало известно, сколько призовых было выплачено клубам АПЛ по окончании сезона, передает Daily Mail.

По данным источника, больше всего получил "Ливерпуль" несмотря на то, что мерсисайдцы заняли второе место. Клуб получил около 39 миллионов евро за количество телетрансляций, за место в таблице - 42,5 млн евро. Плюс 92 миллиона евро, которые выплачиваются каждому клубу. Таким образом, "Ливерпуль" получил 173 миллиона евро. 

Топ-10 выглядит так: 

1. "Манчестер Сити" - 171,7 млн. евро

2. "Ливерпуль" - 173 млн. евро 

3. "Челси" - 165,9 млн. евро

4. "Тоттенхэм" - 165 млн. евро

5. "Арсенал" - 161,5 млн. евро

6. "Манчестер Юнайтед" - 161,7 млн. евро

7. "Вулверхэмптон"- 144 млн. евро

8. "Эвертон" - 145,7 млн. евро

9. "Лестер Сити" - 139,6 млн. евро

10. "Уотфорд" - 130,9 млн. евро

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