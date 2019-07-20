Стали известны точные даты выхода из колонии Кокорина и Мамаева

Журналистка ВГТРК Ольга Скабеева выложила фото, на котором указаны даты выхода из колонии Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Так, Мамаев выйдет на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин - 7 декабря этого года. Напомним, что решением суда Мамаев был приговорен к 1 году и 5 месяцам, а Кокорин - к 1 году и 6 месяцам.

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Соглашение Мамаева с "Краснодаром" рассчитано до декабря 2019 года, а договор Кокорина с "Зенитом" истек в июне.

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