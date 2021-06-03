Стали известны трансферные планы "Барселоны"

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Франсеск Агиляр, "Барселона" в ближайшее время планирует оформить трансферы нападающего Мемфиса Депая и полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

По информации источника, после этого каталонский клуб приостановит работу на трансфером рынке, пока не продаст кого-то из своих игроков.

Отмечается, что речь идет о возможном уходе, в частности, Антуана Гризманна или Усмана Дембеле.

Также "Барселона" готова рассмотреть предложения по Мартину Брэйтуэйту, Самюэлю Умтити, Серджи Роберто, Хуниору Фирпо, Клеману Лангле и Франсишку Тринкау, для которого в первую очередь планируют организовать переход на правах аренды.

Напомним, что "Барселона" уже объявила о подписании Серхио Агуэро и Эрика Гарсии.

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