Стали известны трансферные планы "Барселоны"

Теги барселона

Стали известны трансферные планы "Барселоны"Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Франсеск Агиляр, "Барселона" в ближайшее время планирует оформить трансферы нападающего Мемфиса Депая и полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

По информации источника, после этого каталонский клуб приостановит работу на трансфером рынке, пока не продаст кого-то из своих игроков.

Отмечается, что речь идет о возможном уходе, в частности, Антуана Гризманна или Усмана Дембеле.

Также "Барселона" готова рассмотреть предложения по Мартину Брэйтуэйту, Самюэлю Умтити, Серджи Роберто, Хуниору Фирпо, Клеману Лангле и Франсишку Тринкау, для которого в первую очередь планируют организовать переход на правах аренды.

Напомним, что "Барселона" уже объявила о подписании Серхио Агуэро и Эрика Гарсии.

Также не пропустите: "Реал" продлил контракт с Лукасом Васкесом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Отец Агуэро высказался об отношениях сына с Гвардиолой

Отец Агуэро высказался об отношениях сына с Гвардиолой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов