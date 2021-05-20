Стали известны трансферные планы "Челси"

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Челси" работает над продажей ряда футболистов.

По информации источника, Виктор Мозес присоединится на постоянной основе к московскому "Спартаку". Также команду летом покинут Тьемуэ Бакайоко и итальянский защитник Эмерсон.

К тому же, на следующей неделе "Милан" примет решение по поводу выкупа защитника Фикайо Томори, выступающего за итальянцев на правах аренды. В контракте предусмотренна сумма выплат – 28 млн евро.

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