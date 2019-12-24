Стали известны трансферные планы "Локомотива"

СМИ узнали, какие вопросы будут обсуждаться на заседании трансферного комитета московского "Локомотива".

Три футболиста могут покинуть клуб, в том числе и этой зимой. Речь идёт о защитниках Соломоне Кверквелии и Бенедикте Хеведесе, а также форварде Эдере.

Ожидается обсуждение нового контракта для хорватского центрбека Ведрана Чорлуки. Соглашение с 33-летним ветераном могут продлить при условии значительного снижения зарплаты, которая сейчас составляет около 4 миллионов евро в год.

Что касается возможных входящих сделок, то на повестке дня приобретение нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко и возвращение защитника Тараса Михалика.

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