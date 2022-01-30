Стали известны трансферные планы "Реала"

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Стали известны трансферные планы "Реала"

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Стали известны некоторые планы мадридского "Реала" на ближайшие трансферные окна.

Испанская журналистка Аранча Родригес рассказала, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе является главной целью "Мадрида". Когда трансфер Мбаппе будет закрыт, "бланкос" сконцентрируются на Холанде.

По информации источника, "за полузащитником "Монако" Орельеном Тчуаменти "Реал" следит очень давно. Но на позицию полузащитника список потенциальных новичков достаточно велик.

Также сообщается, что "Мадрид" хочет приобрести правого и центрального защитника.

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