Стали известны трансферные планы "Спартака" на ближайшую неделю

Московский "Спартак" собирается купить нового правого защитника, утверждает Sport24.

По информации источника, в планах "красно-белых" усилить состав фулбеком до старта нового сезона.

Таким образом, у столичного клуба осталась неделя на осуществление сделки - уже 24 июля матч 1-го тура РПЛ против "Рубина".

Ранее сообщалось, что "Спартак" интересуется хорватом Йосипом Юрановичем, который выступает за "Легию".

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