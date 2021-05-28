Стали известны трансферные планы Сульшера

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Стали известны трансферные планы СульшераФото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Как сообщает The Guardian, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер хочет усилить команду.

По информации источника, специалист хотел бы укрепить позиции центрального защитника, полузащитника, атакующего полузащитника, а также позицию девятки.  

В список его приоритетных целей входят Пау Торрес ("Вильярреал"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) и Харри Кейн ("Тотенхэм").  

Сульшер осознает, что подписать четверых топовых футболистов почти нереально, учитывая, в частности, их предполагаемую общую стоимость в 300 млн фунтов. Из перечисленных футболистов покупка Санчо наиболее вероятна, а трансфер Кейна самый маловероятный.

Отмечается, что прошлым летом "МЮ" оценил общую сумму сделки по Санчо примерно в 250 млн евро, включая зарплату и агентские выплаты. "Вест Хэм" потребует до 100 млн фунтов за Райса, а Торреса оценивают примерно в 30 млн евро.

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