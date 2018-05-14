Стали известны трансферные планы "Тоттенхэма"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино просит у руководства 170 миллионов евро на летнее трансферное окно.

Как сообщает Telegraph, в шорт-лист "шпор" попали Уилфрид Заа ("Кристал Пэлас"), Райан Сессеньон ("Фулхэм"), Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед"), Матео Ковачич ("Реал") и Бриан Кристанте ("Бенфика"). При этом клуб могут покинуть Тоби Алдервейрелд, Дэнни Роуз и Мусса Дембеле.

Кроме того, Почеттино намерен удержать в клубе Харри Кейна, Деле Алли, Кристиана Эриксена, Яна Вертонгена, Эрика Дайера и Уго Льориса. Всем им летом будут предложены новые контракты.

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