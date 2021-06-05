Стали известны трансферные планы "Ювентуса"

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Стали известны трансферные планы "Ювентуса"

СМИ узнали, какие футболисты входят в список интересов туринского "Ювентуса".

По информации Corriere dello Sport, в основной шорт-лист "старой синьоры" входят пять игроков - это Мауро Икарди (ПСЖ), Душан Влахович ("Фиорентина"), Миралем Пьянич ("Барселона"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") и Мануэль Локателли ("Сассуоло").

Кроме того, клуб следит за ситуацией с будущим нападающих Аркадиуша Милика и Мемфиса Депая.

Что касается возможного ухода из "Ювентуса" форварда Криштиану Роналду, то португалец примет окончательное решение после Евро-2020.

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