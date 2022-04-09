Стали известны трансферные планы "Ювентуса"
Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" составил план на грядущее летнее трансферное окно, сообщает издание Goal.
По информации источника, "бьянконери" планируют подписать новых футболистов на три разные позиции.
Это левый защитник, сильный физически центральный полузащитник с высокой результативностью, а также нового футболиста в линию атаки, который станет заменой Пауло Дибале.
Напомним, что аргентинец покинет туринцев по окончании сезона на правах свободного агента.
Отмечается, что голкипер Маттиа Перин и защитник Хуан Куадрадо, намерены подписать новое соглашение с клубом, так как нынешние истекают в конце сезона.
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