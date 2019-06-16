Стали известны требования Рэшфорда к "Манчестер Юнайтед" по новому контракту

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфорд

Стали известны требования Рэшфорда к "Манчестер Юнайтед" по новому контракту

"Манчестер Юнайтед" продолжает вести переговоры с Маркусом Рэшфордом о продлении контракта.

Как сообщает The Sun, 21-летний футболист готов подписать контракт на 4 года, но если клуб увеличит его зарплату до 390 тысяч евро в неделю.

Отмечается, что Рэшфорд недоволен тем, что Алексис Санчес, забивший два гола в 27 играх, зарабатывает 565 тысяч евро в неделю. На счету Рэшфорда 13 забитых мячей в 47 матчах.

Соглашение Рэшфорда с "МЮ" истекает следующим летом.

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