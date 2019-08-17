Стали известны требования Рибери к "Локомотиву" по личному контракту

Экс-игрок "Баварии" Франк Рибери назвал ряд условий для своего перехода в "Локомотив".

Так, 36-летний француз хочет зарабатывать в России не менее 3,5 миллиона евро за сезон. Также Рибери требует большой частный дом, личного водителя с переводчиком и франкоязычную школу для своих детей.

Напомним, что ранее "железнодорожники" предлагали футболисту зарплату в размере 2,5 миллиона евро.

Рибери с 2007 по 2019 год выступал за "Баварию". В составе клуба он завоевал 24 трофея.

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