Стали известны требования Тарасова о "Локомотива" по не подписанному контракту



Полузащитник Дмитрий Тарасов хотел продлить контракт с "Локомотивом" на три-четыре месяца, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, клуб предлагал футболисту новый контракт с понижением зарплаты. Тарасов не принял предложение и стал изучать варианты с другими клубами. Через некоторое время хавбек согласился на условия "Локомотива", но против продления контракта выступил уже клуб.

В конце сезона-2018/19 Тарасов получил травму и отправился отдыхать. Затем он по собственному решению отправился в зарубежную клинику, где ему была сделана операция. При этом, врачи "Локомотива" были против операции и предлагали хавбеку лечиться консервативно.

После этого агент игрока попросил клуб продлить с Тарасовым контракт на 3-4 месяца на сумму в 400 тысяч евро. Клуб отказался и теперь футболист намерен подать в суд.