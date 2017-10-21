Стали известны три претендента на награду Golden Boy

Теги габриэл жезускилиан мбаппеусман дембелепсж

Стали известны три претендента на награду Golden Boy

Определились три претендента на награду Golden Boy.

Награда вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

В этом году за приз поспорят Килиан Мбаппе (ПСЖ), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити") и Усман Дембеле ("Барселона").

Обладатель награды Golden Boy по итогам 2017 года станет известен 23 октября.

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