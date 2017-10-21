Стали известны три претендента на награду Golden Boy

Определились три претендента на награду Golden Boy.

Награда вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

В этом году за приз поспорят Килиан Мбаппе (ПСЖ), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити") и Усман Дембеле ("Барселона").

Обладатель награды Golden Boy по итогам 2017 года станет известен 23 октября.

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