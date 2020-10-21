Стали известны убытки "Манчестер Юнайтед" за последний год

За последний гол убытки "Манчестер Юнайтед" составили 30,3 миллиона долларов, утверждает Reuters.

По сведениям источника, причиной является отсутствие болельщиков на стадионе из-за пандемии коронавируса. Кроме того, прибыль клуба за прошлый сезон упала на 19% - до 664 миллионов долларов. Чистый долг вырос на 10% и составил 618 миллионов.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии финансовые потери "МЮ" по итогам года могут составить более 130 миллионов долларов.

После пяти туров "МЮ" идет в АПЛ на 15-м месте, при этом у них есть игра в запасе.

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