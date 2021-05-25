Стали известны участники Кубка "Матч Премьер"-2021

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Стали известны участники Кубка "Матч Премьер"-2021Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Кубок "Матч Премьер" в этом году пройдет в Москве.

По информации источника, участие в турнире примут московский "Спартак", "Рубин", "Сочи" и "Химки".

Сообщается, что турнир пройдет с 11 по 18 июля. Игры будут проходить на стадионе "Спартака" и на еще одной арене, которая пока не определена.

Напомним, что Кубок "Матч Премьер" пройдет в 4-й раз, ранее игры всегда проходили за рубежом. Дважды его обладателем становился "Спартак", один раз – "Краснодар".

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