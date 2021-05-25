Стали известны участники Кубка "Матч Премьер"-2021
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Как сообщает "Спорт-Экспресс", Кубок "Матч Премьер" в этом году пройдет в Москве.
По информации источника, участие в турнире примут московский "Спартак", "Рубин", "Сочи" и "Химки".
Сообщается, что турнир пройдет с 11 по 18 июля. Игры будут проходить на стадионе "Спартака" и на еще одной арене, которая пока не определена.
Напомним, что Кубок "Матч Премьер" пройдет в 4-й раз, ранее игры всегда проходили за рубежом. Дважды его обладателем становился "Спартак", один раз – "Краснодар".
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|Бернли
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
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|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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