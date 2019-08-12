Стали известны условия контракта Джорджевича с "Локомотивом"

Игорь Глушевич, агент черногорского нападающего Луки Джорджевича, заявил, что его клиент подписал с московским «Локомотивом» четырехлетний контракт.

"Переговоры с "Локомотивом" были очень сложными. Но мы все рады, что так все получилось. Контракт заключен на 4 года", — приводят слова агента российские СМИ.

25-летний Джорджевич выступал за "Зенит" с 2015 года. Всего за петербургский клуб он провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду "Твенте", "Сампдории", "Понферрадине" и тульскому "Арсеналу". Также играл за "Могрен". За сборную Черногории сыграл 11 матчей и забил один мяч. Чемпион Черногории, обладатель Суперкубка России.

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