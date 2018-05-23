Стали известны условия контракта Эмери с "Арсеналом"

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Стали известны условия контракта Эмери с "Арсеналом"
Лондонский "Арсенал" в ближайшее время назначит на пост главного тренера Унаи Эмери, сообщает Daily Mail. 

По сведениям издания, испанский специалист подпишет лондонским клубом контракт до лета 2021 года. Зарплата тренера составит 5,6 миллионов евро в год.

На посту наставника 46-летний Эмери станет преемником Арсена Венгера, который работал в "Арсенале" на протяжении 22 лет.

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