Стали известны условия контракта Ибрагимовича с "Миланом"

Бывший форвард "Милана" Златан Ибрагимович, скорее всего, вернется в итальянский клуб. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, стороны ведут переговоры. Клуб хочет подписать с шведом полугодовой контракт с возможностью автоматического продления еще на один сезон.

Главным условием выступления Ибрагимовича в "Милане" является количество забитых им мячей.

Ибрагимович играл в миланском клубе с 2010 по 2012 год.

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