Стали известны условия контракта Ибрагимовича с "Миланом"
Бывший форвард "Милана" Златан Ибрагимович, скорее всего, вернется в итальянский клуб. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.
По данным источника, стороны ведут переговоры. Клуб хочет подписать с шведом полугодовой контракт с возможностью автоматического продления еще на один сезон.
Главным условием выступления Ибрагимовича в "Милане" является количество забитых им мячей.
Ибрагимович играл в миланском клубе с 2010 по 2012 год.
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|Команда
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|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
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|6
|Кальяри
|17
|29
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|Парма
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|Наполи
|17
|24
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|Болонья
|17
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|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
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|12
|Хеллас Верона
|16
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|Сассуоло
|17
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|14
|Удинезе
|17
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|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
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|Сампдория
|17
|15
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|Брешия
|17
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|СПАЛ
|17
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|Дженоа
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