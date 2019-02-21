Стали известны условия контракта, которые "Интер" предлагает Ракитичу
"Интер" пытается согласовать контракт с хавбеком "Барселоны" Иваном Ракитичем.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 30-летнему хорвату был предложен контракт до 2022 года, по которому он будет зарабатывать 6,5 миллиона евро за сезон.
Отметим, что зарплата Ракитича в "Барселоне" составляет 5,5 миллиона евро в год.
Ракитич перебрался в "Барселону" в 2014 году. В нынешнем сезоне он провел 36 игр, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
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|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|24
|41
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
|18
|Болонья
|24
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9