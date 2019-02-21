Стали известны условия контракта, которые "Интер" предлагает Ракитичу

"Интер" пытается согласовать контракт с хавбеком "Барселоны" Иваном Ракитичем.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 30-летнему хорвату был предложен контракт до 2022 года, по которому он будет зарабатывать 6,5 миллиона евро за сезон.

Отметим, что зарплата Ракитича в "Барселоне" составляет 5,5 миллиона евро в год.

Ракитич перебрался в "Барселону" в 2014 году. В нынешнем сезоне он провел 36 игр, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

Читайте также: "Интер" готовит предложение по лидеру "Барселоны". | http://soccernews.ru