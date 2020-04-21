Стали известны условия контракта, который "Интер" предложил Мертенсу

Миланский "Интер" сделал конкретное предложение форварду "Наполи" Дрису Мертенсу, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "нерадзурри" готовы заключить с бельгийцем соглашение до лета 2022 года с зарплатой 6 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Напомним, что по окончании текущего сезона 32-летний футболист станет свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.

В нынешней кампании Мертенс сыграл за "Наполи" 29 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

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