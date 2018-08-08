Стали известны условия контракта Куртуа с "Реалом"

"Реал" подтвердил переход бельгийского вратаря "Челси" Тибо Куртуа, сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер подпишет с королевским клубом шестилетний контракт после медицинского обследования, которое состоится в четверг.

Планируется, что Куртуа будет представлен в качестве игрока "Реала" 9 августа в 14:00 мск.

Сумма трансфера 26-летнего Куртуа составит 35 миллионов евро.

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