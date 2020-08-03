Стали известны условия контракта, предложенного "Арсеналом" Обамеянгу

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянг

Стали известны условия контракта, предложенного "Арсеналом" Обамеянгу

Лондонский "Арсенал" подготовил новый контракт для нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга с повышением нынешней зарплаты.

По информации Mirror, "канониры" хотят продлить истекающее следующим летом соглашение со звёздным габонцем до 2023 года.

В случае подписания договора 31-летний форвард сможет зарабатывать почти 14,5 миллионов евро вместо текущих 10,4 миллионов.

Обамеянг выступает за "Арсенал" с января 2018 года, сыграл 109 матчей, забил 70 голов и сделал 15 ассистов.

Не пропустите: Артета высказался о будущем Обамеянга в "Арсенале". | http://soccernews.ru
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